Криптовалюти втратили близько $270 млрд вартості, крипторинок впав на 13,2%

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У неділю ринок криптовалют зазнав значного зниження вартості, оскільки інвестори продовжували розпродавати ризиковані активи. За останні 24 години Bitcoin впав на 11%, а Ethereum - на 21%, що призвело до зниження загальної вартості криптовалют на $270 млрд, згідно з даними CoinGecko, повідомляє CNBC.

Цей розпродаж криптовалют відбувався паралельно з ширшим падінням на фондових ринках Азійсько-Тихоокеанського регіону. Японський Nikkei 225 впав на 7%, продовживши втрати попереднього тижня після рішення Банку Японії підвищити базову процентну ставку до найвищого рівня за останні 16 років.

У Сполучених Штатах індекс Nasdaq минулого тижня впав на 3,4%, увійшовши в зону корекції й продемонструвавши найгірші тритижневі показники з вересня 2022 року. Основні технологічні акції, такі як Amazon та NVIDIA, зробили свій внесок у падіння.

На нещодавнє падіння цін на акції вплинули розчаровуючі звіти про прибутки, слабший, ніж очікувалося, звіт про зайнятість, зростання безробіття та занепад виробничого сектору. Рішення Федеральної резервної системи США залишити базову процентну ставку на незмінному рівні, не обіцяючи її зниження у вересні, також вплинуло на ринкові настрої. Зниження процентних ставок, як правило, приносить користь ризикованим активам.

Ціна Bitcoin досягла найнижчого рівня з лютого, торгуючись на позначці $54 000, хоча за рік вона зросла майже на 23%. Ethereum подешевшав до $2300, розгубивши свій річний приріст. Інші криптовалюти, такі як токени BNB від Binance та Solana, також зазнали падіння на понад 15% та 10% відповідно.

Наразі інвестори очікують на нові торгові дані з Китаю та Тайваню цього тижня, а також на рішення центральних банків Індії та Австралії.

Останній спад на ринку криптовалют вплине на ширше коло інвесторів після того, як на початку цього року SEC схвалила нові спотові біржові фонди (ETF) для Bitcoin та Ethereum. Ці ETF вже залучили сотні мільйонів доларів інвестицій. Morgan Stanley незабаром також дозволить своїм 15 000 фінансових консультантів пропонувати клієнтам Bitcoin-ETF, що є значною подією для Волл-стріт.