EcoFlow Power Hat - капелюх із сонячними панелями, здатними зарядити смартфон

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Компанія EcoFlow представила, можливо, найбільш нетрадиційну технологію, яку можна носити з собою: EcoFlow Power Hat. Це капелюх, оснащений сонячними панелями, що може заряджати ваш смартфон буквально на ходу.

Капелюх Power Hat вартістю $129 оснащений сонячними елементами, виготовленими з монокристалічного кремнію, тонкого і гнучкого матеріалу. Він забезпечує приблизно 12 Вт потужності зарядки через вбудовані в капелюх роз'єми USB-A та USB-C.

За даними EcoFlow, капелюх може повністю зарядити смартфон з акумулятором на 4000 мА⋅год приблизно за 3-4 години, що робить його придатним для того, щоб залишатися на зв'язку під час кемпінгу або походу, звісно, за умови сонячної погоди.

Power Hat важить 370 грамів і має ступінь захисту IP65, що означає, що він захищений від пилу і може витримувати струмені води з будь-якого напрямку. Однак, бажано уникнути потрапляння води на USB-порти.

Капелюх Power Hat поставляється у двох регульованих діапазонах розмірів: 56-58 см для меншого розміру та 59-61 см для більшого розміру. Капелюх доступний для попереднього замовлення до 31 серпня, EcoFlow планує розпочати його доставку до середини вересня.