Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Нове дослідження від Університету штату Вашингтон показало, що використання терміну “штучний інтелект” в описі продуктів негативно впливає на їхній продаж.

Під час дослідження провели експеримент, у межах якого опитали понад 1000 дорослих осіб у США, щоб оцінити зв’язок між розкриттям інформації про штучний інтелект та поведінкою споживачів.

Результати показали, що продукти, в описі яких вказували використання штучного інтелекту, були менш популярними.

“Згадка ШІ приводить до меншої емоційної довіри, що у результаті зменшує бажання купівлі. Ми виявили, що емоційна довіра відіграє критичну роль у тому, як споживачі дивляться на продукти з ШІ”, – каже Месут Чічек, клінічний доцент кафедри маркетингу та провідний автор дослідження.

У дослідженні використовували питання та описи різних категорій продуктів та сервісів. Одним із таких продуктів був розумний телевізор, опис якого відрізнявся лише тим, що в одному з них була згадка штучного інтелекту. Група опитуваних, яка бачила згадку ШІ, виявила набагато менше бажання придбати продукт, аніж група, яка бачила продукт без ШІ.

Штучний інтелект сприймали найбільш негативно, коли йшлося про продукти та сервіси з високим ступенем ризику. Це продукти, покупка яких для споживачів є дуже тривожною та на яку важко погодитися, як-от дорога електроніка, медичні пристрої чи фінансові сервіси. Згадка штучного інтелекту у таких випадках мала лише негативний вплив.