OpenAI запевняє американських законодавців у тому, що віддана безпеці у питаннях, які стосуються штучного інтелекту. Про це повідомляє Bloomberg.

Так компанія відреагувала на лист п’яти сенаторів до генерального директора OpenAI Сема Альтмана. У документі вони порушили питання про політику компанії, зокрема щодо заходів для гарантування безпеки ШІ.

У відповідь на цей лист OpenAI заявила, що прагне переконатися, що її потужні інструменти штучного інтелекту не завдають шкоди, і що співробітники компанії мають можливість висловити занепокоєння з приводу методів безпеки.

“Наша місія полягає в тому, щоб штучний інтелект приносив користь всьому людству, і ми прагнемо впроваджувати суворі протоколи безпеки на кожному етапі нашого процесу”, – заявив директор зі стратегії OpenAI Джейсон Квон в листі до законодавців.

Водночас Сем Альтман у пості на платформі X також поділився своєю стратегією. Приміром, OpenAI продовжить виконувати свою обіцянку виділяти щонайменше 20% своїх обчислювальних потужностей на дослідження, пов’язані з безпекою.

“Наша команда працювала з Інститутом безпеки ШІ США над угодою, за якою ми надамо ранній доступ до нашої наступної фундаментальної моделі, щоб ми могли працювати разом, просуваючи вперед науку про оцінку ШІ”, – написав він.

До слова, OpenAI вже не вперше заявляє, що вживає заходи для безпечної розробки ШІ. Приміром, восени 2023 року компанія оголосила про створення нової команди, яка вивчатиме моделі штучного інтелекту для захисту від того, що вона називає “катастрофічними ризиками”.

Крім того, навесні цього року OpenAI та інші технологічні компанії підписали відкритого листа щодо колективної відповідальності за “максимізацію переваг штучного інтелекту та зменшення ризиків для суспільства”.