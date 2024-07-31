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Генеральна директорка Logitech Ханнеке Фабер повідомила, що в компанії думають над мишкою, яку можна буде використовувати “вічно”. Пристрій отримуватиме оновлення програмного забезпечення за моделлю підписки. Про це пише ArsTechnica.

Інноваційний центр Logitech вже розробив прототип “вічної мишки”. В компанії її порівнюють з не дуже дорогим, але приємним годинником.

“Я не планую коли-небудь викидати цей годинник. То чому б я мала викидати свою мишу або клавіатуру, якщо це якісна, добре спроєктована, програмно підтримувана миша? Вічна миша – це одна з речей, до якої ми хочемо дійти в майбутньому”, – каже Ханнеке Фабер.

Потрібно зазначити, що це не анонс. Фабер розповіла про це на подкасті, на який була запрошена як гість. Компанія не оголосила конкретних планів випустити такий продукт.

Проте Фабер здається доволі оптимістичною щодо цієї ідеї. Виклик, за її словами, полягає у знаходженні бізнес-моделі, яка забезпечить довічну підтримку обладнання та все ще буде привабливою для користувачів.

Як саме компанія збирається забезпечити “вічність” миші, поки незрозуміло. Але реалізація доступного самостійного ремонту у парі із завантажуваними оновленнями може спрацювати.

Logitech вже продає запчастини для самостійного ремонту деяких своїх мишей та інших гаджетів через iFixit. Цей асортимент можна було б розширити, пропонувати більше інструкцій та підтримувати більше продуктів.