Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Samsung почала відправляти перші Galaxy Watch 7 ще минулого тижня, але попри непогане сприйняття покупцями вже встигли з’явитися перші проблеми, та ще й доволі критичні – годинник розряджається надто швидко. Про це пише SamMobile.

Власники годинників на корейських форумах та Reddit почали масово скаржитися, що їхній розумний годинник втрачає по 10% заряду на годину, що явно не є стандартною поведінкою цілком нових пристроїв.

На офіційному корейському форумі Samsung один із працівників підтвердив, що компанія вже виявила джерело проблеми та працює над її розв’язанням.

“Перш за все, ми перепрошуємо за будь-які незручності, спричиненні під час використання нашого годинника. Щодо проблеми швидкого розряду батареї, вже була виявлена причина та підготовлені контрзаходи. Незабаром ми плануємо розповсюдити програмне забезпечення, яке розв’яже проблему”, – йдеться у повідомлені.

Як можна зрозуміти, проблема з акумулятором у Galaxy Watch 7 полягає у програмному забезпеченні. Поки що представники компанії не зазначили, коли можна буде очікувати оновлення, яке виправить цю проблему, однак випустити його пообіцяли незабаром.

Також варто зазначити, що проблема, здається, стосується лише звичайного Galaxy Watch 7, Ultra модель, яку Samsung також представила на нещодавній презентації Unpacked, працює стабільно.