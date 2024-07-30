Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Програма Google, яка вже дає змогу здійснювати пошук за зображенням завдяки Google Lens та навіть наспівувати пісні, стане ще кориснішою та дозволить здійснювати пошук безпосередньо у смартфоні. Про це повідомляє Android Authority.

У беті версії 15.30.27.29 знайшли докази того, що компанія працює над новою функцією для програми, яка дозволить користувачам шукати контакти, програми та елементи налаштування на своєму пристрої.

Результати пошуку будуть “підтягуватися” не лише з мережі, як це працює зараз, а й з усього, що є на пристрої користувачів. Якщо, наприклад, ввести у пошук Instagram, то окрім результатів пошукової видачі система також може знайти програму Instagram на смартфоні.

Ця функція буде вбудована у програму Google та не буде обмеженою до лінійки смартфонів Pixe. Крім того, відображення програм, контактів та налаштування у видачі можна буде вимкнути.

Зараз оновлення ще перебуває на стадії тестування й поки невідомо, коли воно стане доступним для усіх користувачів.