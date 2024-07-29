Понад 40% українських фахівців IT-галузі мали перегляд зарплати у першому півріччі 2024 року. Про це свідчать результати опитування DOU, яке проходило в травні-червні. В його межах отримано 11 037 відповідей від айтівців, які зараз в Україні, та 1937 – від тих, хто за кордоном.

Перегляд зарплати в Україні був не пов’язаний зі зміною роботи/проєкту чи переходом на іншу посаду або рівень у 23% айтівців. Підвищення завдяки переходу на новий рівень чи іншу позицію отримали 11% опитаних IT-спеціалістів, а завдяки зміні компанії чи проєкту – 8%.

Джуніорам та фахівцям з досвідом роботи до двох років зарплати переглядали частіше. Вони частіше за інших айтівців отримували підвищення завдяки зміні позиції.

“Фахівцям з досвідом понад п’ять років рідше переглядали зарплати. Найчастіше це був перегляд у межах регулярного підвищення зарплат і рідше через підвищення на роботі чи перехід на нову роботу. Крім того, серед фахівців з великим досвідом більше тих, чия зарплата впала за останні пів року”, – пише видання.

За кордоном перегляд зарплат без зміни тайтлу чи специфіки роботи частіше пропонували IT-фахівцям рівня Lead+. А от в Україні на такий перегляд могли розраховувати передусім Junior чи Middle.

Результати опитування також свідчать про те, що дещо частіше переглядали зарплати фахівцям з Data Science/ Data Engineering і маркетологам (у 50% з них зросли зарплати). У CTO/Director of Engineering, сисадмінів та фахівців з продажу, навпаки, частіше за інші спеціалізації зарплати знижувались.

IT-спеціалістам у продуктових компаніях частіше переглядали зарплати як в Україні, так і за кордоном: за минулі пів року зарплати зросли у 48% із них.

“В Україні невеликі та середні компанії (від 10 до 1000 співробітників), а за кордоном – середні компанії від 50 до 200 людей – частіше робили перегляди, ніж дуже маленькі (до 10 людей) або дуже великі компанії (понад 1000 фахівців)”, – додає видання.

Найгіршу ситуацію з цим спостерігають у великих сервісних та аутстафінгових компаніях, де є понад 1000 співробітників. За минулі пів року лише в Україні підвищення зарплат отримали лише чверть працівників таких компаній. У сервісних та аутстафінгових компаніях меншого розміру близько 40% співробітників стали отримувати більше.

У стартапах шанс отримати перегляд зарплати також залежить від розміру компанії: частіше підвищували зарплати в компаніях середнього розміру (до 200 фахівців), ніж у компаніях до 10 фахівців (45% проти 35%).

“Найгірша ситуація із зарплатами у фрилансерів в Україні. Вони частіше за інших айтівців відзначали падіння доходів за останні пів року: у 30% з них заробіток знизився і лише у 19% було зростання. Про падіння зарплат сказали 15% фахівців у державних компаніях та установах і 10% айтівців у стартапах”, – зауважує видання.

Під час переходу на нову роботу зарплата IT-спеціаліста здебільшого зростає: близько половини тих, хто менше як рік тому змінив компанію, отримали підвищення. В Україні більше шансів для зростання зарплати після зміни компанії мають джуни та мідли, за кордоном – сеньйори та ліди.

У 14% IT-фахівців в Україні та 16% за кордоном зарплата після переходу на іншу роботу знизилась. Найчастіше страждали фахівці рівня Senior: після зміни компанії 25% в Україні та 20% за кордоном стали заробляти менше.

“Довго працювати в одній компанії може бути поганою стратегією, адже фахівці такі рідше отримують підвищення зарплати. Ті, хто працює в компанії до п’яти років, можуть отримати підвищення завдяки переходу на новий грейд / позицію. Фахівці, які працюють понад п’ять років в одній компанії, рідше отримують таке підвищення”, – підкреслює видання.

Фахівці, які працюють у компанії понад 10 років, рідше мають регулярний перегляд зарплати без зміни грейду чи посади.

Під час опитування також з’ясувалося, що у IT-фахівців, чиї зарплати за минулі пів року зросли, це зростання становило в середньому 18% (або $300) в Україні та 13% (або $400) за кордоном.

“При переході на вищий грейд чи іншу позицію в компанії зарплата в середньому зростала на 20% ($350) в Україні та на 18% ($500) за кордоном. Джуни при переході на новий тайтл чи позицію всередині компанії можуть розраховувати на +$200 в Україні та +$300 за кордоном. У мідлів +$300 та +$400 відповідно. У сеньйорів та лідів +$500 як в Україні, так і за кордоном”, – написало видання.

При перегляді зарплат без зміни грейду чи позиції зарплати IT-фахівців в Україні в середньому стали більшими на 13% ($300) в Україні та на 9% (теж $300) за кордоном.

В Україні джуни при перегляді зарплат могли розраховувати на +$200, мідли, сеньйори та ліди – на +$300. За кордоном зростання більш відчутне: +$300 у джунів, мідлів та сеньйорів, та +$400 у мідлів.

“Перехід в іншу компанію міг супроводжуватися як зростанням, так і зменшенням зарплати фахівця. Частіше фахівці все ж переходили на вищу зарплату: в середньому, зарплати тих, хто змінив компанію, зросли на 8% (або $150) та 6% (або $200) за кордоном”, – написали у виданні.

Ті IT-спеціалісти, які переходять в нову компанію з підвищенням зарплати, в середньому отримують зростання на 30% (+$500) в Україні та 25% за кордоном ($775). Джуни в середньому отримують +$300 в Україні, мідли +$700 в Україні та +$800 за кордоном, сеньйори +$900 та $1000.