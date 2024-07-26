Google оголосив про велике оновлення Gemini. З-поміж іншого воно передбачає швидші відповіді з 1.5 Flash та мобільний застосунок українською.

Із оновленням нова модель 1.5 Flash тепер доступна у безплатній версії Gemini. Завдяки їй користувачі побачать загальні покращення якості та швидкості реакції, з особливо помітними поліпшеннями в міркуванні та розумінні зображень.

“І подібно до того, як було значно збільшено контекстне вікно в Gemini Advanced, ми вчетверо збільшуємо кількість токенів в Gemini – до 32 тисяч, що означає, що можна буде вести довші розмови та ставити Gemini більш складні запитання – і все це в безплатній версії”, – йдеться в блозі Google.

Щоб максимально використати розширене контекстне вікно, незабаром з’явиться можливість завантажувати файли через Диск Google або безпосередньо з пристрою користувачам. Gemini також скоро зможе аналізувати файли даних, дозволяючи отримувати інформацію та візуалізувати її за допомогою діаграм і графіків.

Gemini 1.5 Flash тепер доступний для всіх користувачів Gemini як в браузері, так і на мобільних пристроях, 40 мовами у понад 230 країнах і територіях, зокрема українською.

Також компанія заявила, що тепер вона показує у Gemini посилання на пов’язаний вміст для запитів із пошуком фактів, продовжуючи роботу для зменшення галюцинацій і полегшення пошуку вебсайтів, які допомагають користувачам дізнатися більше на ту чи іншу тему.

“Відтепер для запитів англійською мовою в певних країнах (включно з Україною) ви можете отримати доступ до додаткової інформації з різних тем безпосередньо у відповідях Gemini. Просто клацніть на позначку у кінці абзацу, щоб побачити вебсайти, де ви можете глибше зануритися в певну тему. Це не обмежується вебсайтами: якщо відповідь Gemini посилається на інформацію, знайдену за допомогою розширення Gmail, ви також побачите вбудовані посилання на відповідні електронні листи”, – пояснили в Google.

Ця функція також базується на роботі компанії з боротьби з галюцинаціями. Окрім посилань на пов’язаний контент, функція подвійної перевірки відповідей Gemini перевіряє відповіді, використовуючи Google Пошук, щоб виділити твердження, які підтверджуються або спростовуються в інтернеті.

Крім цього, у компанії заявили, що функції Gemini тепер доступні в більшій кількості місць. Приміром, раніше цього року Google представив можливість спілкуватися з Gemini безпосередньо в Google Повідомленнях на деяких пристроях Android.

“Відсьогодні ми поступово розгортаємо цю функцію для Європейської економічної зони (ЄЕЗ), Сполученого Королівства, Швейцарії та України, з можливістю спілкування українською, французькою та іншими нещодавно доданими мовами”, – зауважили в компанії.

З-поміж іншого Google також розгортає мобільний застосунок Gemini у більшій кількості країн – вже з початку серпня він стане доступний і в Україні.

Крім цього, невдовзі техногігант розширить доступ до Gemini для підлітків у всьому світі понад 40 мовами, включно з українською.

“Підлітки, які відповідають мінімальним віковим вимогам для керування власним обліковим записом Google, зможуть отримати доступ до Gemini, щоб краще розуміти шкільні предмети, готуватися до університету або отримати допомогу з творчими проєктами”, – підкреслили в Google.

Водночас компанія повідомила, що все більше ділиться інформацією про процес розробки Gemini. Ознайомитися з відповідними підходами тепер можна за посиланням. Також Google пропонує дізнатися більше про правила та політики компанії, щоб краще зрозуміти, як гігант працює зі складними та делікатними темами.