За кілька тижнів компанія Meta Platforms отримає свій перший антимонопольний штраф від ЄС. Все через зв’язок сервісу оголошень Marketplace із соцмережею Facebook. Про це пише Reuters із посиланням на інформовані джерела.

Рішення Єврокомісії буде ухвалено більш ніж через півтора року після того, як вона звинуватила компанію в наданні своєму сервісу Facebook Marketplace несправедливої переваги, об’єднавши його із соцмережею.

Також антимонопольний орган ЄС заявив, що американський гігант зловживає домінуючим положенням, в односторонньому порядку нав’язуючи несправедливі торгові умови конкуруючим онлайн-сервісам оголошень, які розміщують рекламу у Facebook або Instagram.

Загалом Meta може бути оштрафована на суму до $13,4 млрд, або 10% від її глобального доходу у 2023 році. Ймовірно, комісія ухвалить рішення у вересні або жовтні 2024 року. Втім, співрозмовники Reuters кажуть, що терміни можуть ще змінитися.

Недавно також стало відомо, Європейська комісія відкриває провадження проти Meta через можливе порушення “Закону про цифрові ринки” (Digital Markets Act, DMA), зокрема через модель “оплата або згода”.