Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Український айтівець Вадим Клименко створив інтерактивну мапу ймовірних відключень електроенергії в Києві. Процес створення він описав у своєму блозі.

Раніше він уже створював динамічну мапу повітряних тривог в Україні, віджет у Scriptable для перевірки, чи є вдома світло та багато іншого.

На створення мапи, яка б показувала, де зараз в Києві є світло, фахівця надихнуло обговорення в соціальній мережі Х.

“Пару місяців тому я думав про візуалізацію вимкнення електроенергії, а нещодавно у твітерах почали знову обговорювати таку ідею, і це вийшло цікавою задачею, тому на вихідних, нарешті, зробив це все”, – пише Вадим Клименко.

Зеленим кольором мапа показує, де зараз є світло, червоним – де немає. Він наголошує, що мапа не відображає дані в реальному часі, а лише посилається на графіки планових та аварійних відключень.