Плани технологічних мільярдерів побудувати утопічне місто в Каліфорнії відкладаються щонайменше до 2026 року. Все через необхідність вивчити потенційний вплив проєкту на довкілля, пише The New York Times.

Про наміри створити абсолютно нове місто з населенням до 400 тис. людей заговорили минулого літа. Тоді стало відомо, що група заможних та пізнаваних лідерів технологічного світу сподівається використати для його будівництва придбану за межами Сан-Франциско землю.

Тоді ж також стало відомо, що на покупку цієї землі компанія Flannery Associates витратила $800 млн. The Wall Street Journal повідомляла, компанія придбала близько 52 тис. акрів землі під забудову, більшість з яких є сільськогосподарськими угіддями.

Вже восени 2023 року з’явилося більше деталей про проєкт – він називається “Каліфорнія назавжди” та отримав власний веб-сайт. Тут представили план про створення міста, яке планують створити в окрузі Солано.

Одна з проблем щодо проєкту полягала в тому, що про нього стало відомо відносно недавно. Тож наміри побудувати нове місто викликали доволі бурхливу реакцію з боку політиків, фермерів та захисників довкілля.

Відповідно до нового звіту, який підготували на замовлення округу Солано, повний проєкт потребуватиме десятків мільярдів доларів США інвестицій в інфраструктуру. Але в ньому є попередження, що деталі проєкту залишаються настільки розпливчастими, що його повний вплив важко оцінити.

Хоча більшість великих проєктів часто готуються роками, у звіті зазначається, що цей проєкт був поданий до округу лише за кілька місяців після того, як громадськість дізналася про наміри його ініціаторів.

Тепер ініціатива, яку хотіли подати до розгляду виборців округу Солано цього року, буде допрацьована. Цей і наступний рік планують витратити на підготовку звіту про вплив на навколишнє середовище. Після цього в 2026 році з округом спробують укласти угоду про реалізацію проєкту.