Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Судячи з версії 41.7.16-31 програми Google Play, Google працює над тим, щоб покращити рекомендацію програм та ігор у крамниці. Якщо конкретніше, компанія почне питати у самих користувачів, що їм цікаво. Про це повідомляє Android Authority.

Під час користування магазином, у користувачів може з’явитися невелике опитування з темами, які їм потенційно можуть бути цікавими.

Ці опитування буду розділені за іграми та програмами і пропонуватимуть різні жанри й сфери. Наприклад, серед пропонованих тем можуть бути розваги, бізнес, навчання, фотографія, новини та інше.

Після того, як користувач обере кілька цікавих для себе тем, Google Play запропонує підбірку програм на основі інтересів. У налаштуваннях також можна буде повністю видалити обрані користувачем інтереси.

Функція з пошуку нових програм може стати у пригоді, якщо взяти до уваги, що з 31 серпня Google планує видалити чимало неякісних, поламаних та малофункціональних програм, тож знайти щось нове та якісне стане простіше.