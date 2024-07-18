Samsung знову лідирує на ринку смартфонів, а китайські виробники активно наздоганяють

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Аналітична компанія International Data Corporation (IDC) поділилася новим звітом про постачання смартфонів у II кварталі 2024 року. Загальні постачання на ринку зросли на 6,5% у порівнянні з минулим роком, а Samsung, після того, як у 2023 році програла позицію Apple, лідирує весь 2024 рік.

Попри те, що обсяг постачання смартфонів зростає четвертий квартал поспіль, що сприяє очікуваному відновленню, IDC зауважили, що попит на смартфони відновився ще не повністю і багато ринків залишаються проблемними для виробників.

Однак, топ 5 компаній виробників все ще бачать приріст із року в рік. Відтак Samsung у другому кварталі 2024 посідає перше місце за постачаннями. Компанія займає 18,9% ринку з 53,9 млн смартфонів, хоча приріст з минулого року всього 0,7%.

На другому місці опинилася Apple. Смартфони компанії займаються 15,8% ринку, 1,5% приріст у порівнянні з минулим роком. У другому кварталі було поставлено 45,2 млн iPhone.

На третьому місці Xiaomi, яка цього року побачила найбільший приріст у постачаннях пристроїв. Смартфони компанії займають 14,8% з 42,3 млн штук – 27,4% приріст. Далі 4 місце розділяють vivo та OPPO, які поставили по 25,9 і 25,8 млн пристроїв відповідно та обіймають по 9% ринку. Однак у vivo приріст складає 21,9%, поки в OPPO лише 1,8%.

На всіх інших виробників припадає 32,3% ринку, вони протягом другого кварталу 2024 року поставили 92,1 млн смартфонів, на 2 мільйони більше, ніж у той же період у 2023 році.

В IDC відзначають, що компанії у топ 5 бачать приріст у постачаннях зокрема штучного інтелекту, який зараз активно запроваджують всі великі компанії.

Як стверджують аналітики компанії, ажіотаж, створений смартфонами з генеративним ШІ, продовжить зростати до кінця року. Очікується, що попит на смартфони з ШІ буде зростати швидше, ніж попит на будь-які інші мобільні інновації.