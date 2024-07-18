NASA скасовує програму VIPER із пошуку води на Місяці через високі витрати

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NASA скасовує програму VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), яка мала на меті відправити місяцехід на дальній бік Місяця для пошуку води. Причиною стало збільшення витрат та затримок, повідомляє The Verge.

Спочатку очікувалося, що запуск VIPER відбудеться наприкінці 2023 року. Однак NASA перенесло дату на вересень 2025 року через затримки у постачанні.

Відправити VIPER на Місяць мала компанія Astrobotic на борту свого космічного корабля Griffin. Попри скасування проєкту, Astrobotic продовжить контракт із NASA на висадку посадкового модуля Griffin на Місяць, але без місяцехода, "не раніше" осені 2025 року.

NASA заявляє, що подальша розробка VIPER призведе до збільшення витрат, які можуть загрожувати іншим місіям у межах програми Commercial Lunar Payload Services (CLPS).

На цю місію агентство вже витратило 450 мільйонів доларів США. Напрацювання апарата VIPER будуть використані в майбутніх місіях із пошуку води на Місяці.