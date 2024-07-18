Ноутбуки MSI
Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

NASA скасовує програму VIPER із пошуку води на Місяці через високі витрати

NASA скасовує програму VIPER із пошуку води на Місяці через високі витрати
nasa viper
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
18 липня 2024, 10:17
0

NASA скасовує програму VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), яка мала на меті відправити місяцехід на дальній бік Місяця для пошуку води. Причиною стало збільшення витрат та затримок, повідомляє The Verge.

Спочатку очікувалося, що запуск VIPER відбудеться наприкінці 2023 року. Однак NASA перенесло дату на вересень 2025 року через затримки у постачанні.

Відправити VIPER на Місяць мала компанія Astrobotic на борту свого космічного корабля Griffin. Попри скасування проєкту, Astrobotic продовжить контракт із NASA на висадку посадкового модуля Griffin на Місяць, але без місяцехода, "не раніше" осені 2025 року.

NASA заявляє, що подальша розробка VIPER призведе до збільшення витрат, які можуть загрожувати іншим місіям у межах програми Commercial Lunar Payload Services (CLPS).

На цю місію агентство вже витратило 450 мільйонів доларів США. Напрацювання апарата VIPER  будуть використані в майбутніх місіях із пошуку води на Місяці.

Космос NASA Наука
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

IT Summit від Fwdays з напрямку Sales&Marketing та Growth & Leadership
Яку техніку обрати, щоб не зіпсувати контент
Пітер Тодд знову в Києві: в столиці пройде Bitcoin Meetup