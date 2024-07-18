Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Motorola представила новий смартфон moto g85 5G із вигнутим дисплеєм, задньою вставкою з екошкіри та орієнтовною вартістю від 11999 гривень.

Смартфон отримав вигнутий 6,7-дюймовий pOLED дисплей з роздільною здатністю 2400 × 1080 пікселів, піковою яскравістю до 1600 ніт, колірним охопленням DCI-P3 та частотою оновлення 120 Гц. Співвідношення екрана до корпусу складає 92,70%.

Ззаду g85 отримав дві варіації водостійкого корпусу – з силікону та штучної шкіри або ж з PMAA та акрилу. В Україні буде доступно три кольорові опції: Olive Green, Cobalt Blue та Urban Grey.

Ззаду смартфона розташовано три камери. Основна 50-мегапіксельна камера із технологією Quad Pixel, сенсором Sony LYTIA 600 та оптичною стабілізацією. Також там розміщено 8 МП надширококутний об'єктив та об'єктив Macro Vision для деталізованих фото. Спереду moto g85 отримав 32 МП фронтальну камеру, також із технологією Quad Pixel.

В основі пристрою лежить процесор Snapdragon 6s Gen 3 у парі з 8 ГБ оперативної пам'яті та сховище 256 ГБ з можливістю розширення до 1 ТБ завдяки картам пам'яті.

Довгу роботу гарантує акумулятор ємністю 5000 мА⋅год, який, за даними Motorola, може пропрацювати понад 34 години від одного заряду. Також смартфон підтримує зарядку потужністю 30 Вт, яка дасть ще кілька годин роботи за лічені хвилини. Безпровідна зарядка відсутня.

Основою для смартфона стане Android 14, проте компанія не зазначає, скільки років підтримки він отримає. Серед іншого moto g85 має NFC, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.1, підтримку двох сімкарт, сканер відбитка пальця та захисний чохол у комплекті.

Смартфон moto g85 буде доступний в Україні на початку вересня 2024 року.