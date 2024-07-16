В Опендатабот пояснили, чому запровадили 99 гривень плати за перевірку штрафів від ТЦК

Штрафи від ТЦК в Опендатабот

Редакторка розділу IT-бізнес на Mezha.Media. Загальний досвід роботи – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Перевірка штрафів від ТЦК за допомогою сервісу Опендатабот стала найбільш популярним розділом проєкту. Про це у коментарі Mezha.Media повідомили в команді Опендатабот.

Про появу сервісу, який дає змогу перевірити зазначену інформацію, стало відомо 10 липня. Охочі скористатися ним мають перейти за посиланням, ввести ПІБ, дату народження та сплатити 99 грн.

Спершу перевірка штрафів від ТЦК за допомогою Опендатабот була безплатною. Проте невдовзі українці звернули увагу на те, що за користування сервісом пропонують заплатити вказану суму.

"Монетизацію запустили після запуску та перевірки сервісу, Опендатабот – комерційна компанія", – пояснили в команді, говорячи про те, що мотивувало компанію запровадити плату.

Також тут відповіли, чи зможуть українці безплатно перевіряти штрафи від ТЦК за допомогою Опендатабот.

"В нас є відстеження нових штрафів в чатботах, для цього потрібно зробити підписку за ІПН", – додали в команді компанії.