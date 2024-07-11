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Перевірка штрафів від ТЦК в Опендатабот більше не безплатна – за це тепер треба платити 99 гривень

Перевірка штрафів від ТЦК в Опендатабот більше не безплатна – за це тепер треба платити 99 гривень
Штрафи від ТЦК в Опендатабот
Євгенія Губіна Редакторка розділу IT-бізнес на Mezha.Media. Загальний досвід роботи – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
11 липня 2024, 17:07
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Перевірка штрафів від ТЦК за допомогою сервісу Опендатабот стала платною. Тепер для того, щоб скористатися функцією, пропонують заплатити 99 грн.

Про те, що на сайті Опендатабот можна перевірити вказану інформацію, стало відомо напередодні. Ті, хто хоче її отримати, мають перейти за посиланням.

Тут користувачам пропонують ввести ПІБ та дату народження. Ще учора, 10 липня 2024 року, цього було достатньо – на сайті одразу відображалася інформація про відсутність або наявність відкритих виконавчих проваджень за штрафом від ТЦК.

Однак вже сьогодні ситуація змінилася, і тепер користувачі мають спершу сплатити вказану суму. А вже тоді вони отримають інформацію, яка їх цікавить.

Опендатабот штраф ТЦК

До слова, за інформацією на Опендатабот, несплата штрафу від ТЦК призведе до його передання до виконавчої служби для примусового виконання.

"В межах таких виконавчих проваджень може бути накладено арешт на кошти та майно особи, які надалі можуть бути використані для погашення боргу", – вказано на сайті.

Україна Війна Opendatabot ТЦК
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