Apple схвалила перший емулятор ПК для iOS

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Apple нарешті схвалила UTM SE, емулятор ПК, який дозволяє запускати класичні програми та ігри на iPhone, iPad та Vision Pro. Напередодні компанія відхилила UTM SE та заборонила розміщати емулятори ПК в App Store. Про це пише The Verge.

Сама програма UTM SE не дає доступ до операційної системи чи будь-якого іншого програмного забезпечення, проте вона спрямовує на сайт розробників, де є інструкція з встановлення різних версій Windows – від XP до 11.

Крім того, на сайті розробників можна знайти вже готові збірки Linux, також там є Mac OS 9.2.1 та DOS. Серед іншого, UTM SE підтримує режим VGA для графіки та режим термінала для текстових операційних систем, а ще емулює архітектури x86, PPC та RISC-V.

У червні Apple не дозволила розмістити емулятор в App Store, бо програма була "неякісною".