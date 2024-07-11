Samsung представляє ексклюзивну олімпійську версію Galaxy Flip6 для спортсменів Олімпіади-2024 у Парижі

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Samsung презентує ексклюзивну олімпійську версію складаного смартфона Galaxy Flip6, який отримають майже 17 000 спортсменів, котрі змагатимуться на цьогорічних Олімпійських та Паралімпійських іграх у Парижі.

Олімпійська версія Galaxy Flip6 матиме спеціально перероблену для спортсменів версію Galaxy AI з пакетом ексклюзивних сервісів та додатків. Компанія зазначає, що це перший випадок, коли спортсмени отримають новітній продукт компанії ще до його виходу на ринок.

У дизайні смартфона допоміг паризький будинок чоловічої моди Berluti, який розробив офіційне вбрання збірної Франції для церемонії відкриття Олімпіади 2024 року.

Корпус матиме вставки зі шкіри Venezia з унікальним покриттям із яскравим поєднанням кольорів, натхненних олімпійськими кільцями, що оспівує олімпійський дух і цінності досконалості та єдності.

"Для нас велика честь представити нашу найновішу інновацію Galaxy натхненним спортсменам Парижа 2024 – і дати їм можливість випробувати потужний та інтелектуальний Galaxy Flip6 з перших рук, ще до його офіційного запуску на ринку", – каже віцепрезидент Samsung Electronics Стефані Чой.

Нещодавно у нас на сайті з'явився огляд майбутнього Galaxy Flip6, де ви можете детально ознайомитися з технічними характеристиками майбутнього смартфона.