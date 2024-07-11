Ноутбуки MSI
Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Французький стартап Bioptimus представляє ШІ-модель для діагностики захворювань

Французький стартап Bioptimus представляє ШІ-модель для діагностики захворювань
Bioptimus
Євгенія Губіна Редакторка розділу IT-бізнес на Mezha.Media. Загальний досвід роботи – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
11 липня 2024, 16:13
0

Французький стартап Bioptimus випускає модель штучного інтелекту H-optimus-0. Вона навчена на сотнях мільйонів зображень і допоможе у діагностиці захворювань. Про це пише Bloomberg.

Модель здатна виконувати складні завдання, включаючи ідентифікацію ракових клітин і виявлення генетичних аномалій у новоутвореннях. Bioptimus описує систему як найбільшу модель для діагностики патологій з відкритим вихідним кодом і широким доступом.

Технічний директор Bioptimus Родольф Дженаттон заявив, що компанія обрала модель з відкритим вихідним кодом, щоб забезпечити прозорість у цій сфері та прискорити розвиток. Він також назвав появу H-optimus-0 як "частину довгого шляху".

Bioptimus був заснований у лютому за підтримки та інвестицій французької біотехнологічної компанії Owkin Inc. Стартап отримав $35 млн початкового фінансування від інвесторів, серед яких Sofinnova Partners, державний інвестиційний банк Bpifrance та телекомунікаційний мільярдер Ксав'є Ніль.

Французький стартап є однією з багатьох фірм, які намагаються застосувати штучний інтелект для медичних проривів. DeepMind від Google нещодавно випустив нову версію AlphaFold – системи штучного інтелекту, розробленої для передбачення структури білків.

Технології Наука Медицина Штучний інтелект
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

IT Summit від Fwdays з напрямку Sales&Marketing та Growth & Leadership
Яку техніку обрати, щоб не зіпсувати контент
Пітер Тодд знову в Києві: в столиці пройде Bitcoin Meetup