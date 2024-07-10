В українських юридичних та фізичних осіб з’явилася нова можливість для підписання документів з європейськими партнерами. Система електронного документообігу Schrift (Шрифт) запровадила функцію, яка дозволяє використовувати як українські, так і європейські кваліфіковані електронні підписи (КЕП) на одній платформі.

Це перше подібне рішення в Україні – воно дасть змогу зручніше та швидше підписувати із європейськими партнерами спільні документи: міжнародні контракти, рахунки, звірки тощо.

У листопаді 2022 року уряд України затвердив порядок проведення експериментального проєкту щодо взаємного визнання електронних довірчих послуг між Україною та Європейським Союзом. Україна стала першою і поки що єдиною країною поза Євросоюзом, яка отримала цю можливість.

“У системі Шрифт відтепер можна використовувати не лише українські, а й європейські ключі КЕП. Для підписання не потрібно встановлювати спеціальні програми, достатньо веб-браузера. Контрагент може підписати документ безкоштовно, навіть без створення свого акаунта – у гостьовому інтерфейсі”, – пояснив керівник компанії “Острин ЛТД”, розробника системи електронного документообігу Шрифт, Григорій Луцай.

Донедавна сторони документообігу використовували окремі системи для підписання. Тепер українці мають можливість працювати з документами із європейськими партнерами на єдиній платформі. Ці електронні підписи мають юридичну силу як в Україні, так і в Євросоюзі. Верифікацію підпису можна здійснити безпосередньо в системі Шрифт або через офіційні ресурси, такі як czo.gov.ua та ec.europa.eu.

Як відомо, в ЄС не використовують алгоритм підписання ДСТУ, які застосовується в більшості сертифікатів ключів, котрі випускаються в Україні. Тому Мінцифри у своїй інформації рекомендує використовувати українські КЕПи з міжнародним сертифікатом, наприклад, Дія.Підпис.

До взаємного визнання українських та європейських КЕПів діє порядок, який дозволяє визнавати українські КЕПи в ЄС як удосконалені. Вони нижчі за рівнем довіри, але теж мають силу доказу в європейських судах.

Schrift (Шрифт) – онлайн система електронного документообігу, управління завданнями та комунікаціями. Має компанії в Україні та Євросоюзі.