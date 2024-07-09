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У квітні компанія Google анонсувала доступ до Google Wallet через веб. Як завжди, початок роботи таких сервісів планомірно розширює географію підтримки. І щойно у перелік країн з вебдоступом додали 13 держав, серед яких є й Україна.

Про це повідомляє видання 9to5Google.

Вебверсія Google Wallet дозволяє користувачу через браузер переглянути або додати до сервісу банківські картки, карти лояльності, квитки, переглянути історію транзакцій через Google Pay тощо.

Серед перших, хто мав доступ до Google Wallet у вебі, були користувачі з США та Японії. Нині у списку вже 15 країн: Бразилія, Велика Британія, Ірландія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Польща, Румунія, Угорщина, Україна, США, Франція, Чехія та Японія.

Випробувати можливості Google Wallet у веб можна за цим посиланням.