Китайські безпілотні автомобілі з 2017 року проїхали 1,8 млн миль (близько 3 млн км) дорогами Каліфорнії, безперешкодно збираючи детальні дані довкола за допомогою камер, лазерів та іншого обладнання. Про це пише Slashdot із посиланням на Fortune (текст за підпискою).

Такі висновки було зроблено після аналізу інформації Департаменту автотранспорту штату. У межах базової функціональності ці авто знімають відео з місць пересування та складають карту доріг штату з точністю до двох сантиметрів.

Компанії передають інформацію з автомобілів до центрів обробки даних – потім інформацію використовують для навчання безпілотних систем.

Такий підхід є частиною програми, яка дозволяє розробникам технології безпілотного водіння тестувати автономні транспорті засоби на дорогах загального користування.

Серед 35 компаній, допущених до випробувань Департаментом транспортних засобів Каліфорнії, сім повністю або частково базуються в Китаї. П’ять з них їздили дорогами Каліфорнії минулого року: WeRide, Apollo, AutoX, Pony.ai та DiDi Research America. Деякі китайські компанії також отримали дозвіл на тестування в Арізоні та Техасі.

Видання звертає увагу, що торік 30 автомобілів, які належать китайським компаніям і оснащені камерами та технологією геопросторового картографування, спокійно пересувалися вулицями Лос-Анджелеса, Сан-Франциско і Сан-Хосе, поки увага американців була прикута до китайського аеростата в небі над штатом Монтана. Вони збирали детальні відео, аудіозаписи та дані про місцезнаходження.

Насправді оснащені камерами, мікрофонами і складними датчиками самокеровані автомобілі вже давно викликають занепокоєння у захисників приватності.

Приміром, в некомерційній організації Electronic Frontier Foundation, яка займається захистом цифрових прав, безпілотні автомобілі називають “рухомими пристроями спостереження”, які пасивно збирають величезні обсяги інформації про американців у всіх на виду.

Однак у контексті національної безпеки у США китайські автомобілі, які отримують великі обсяги даних, отримали напрочуд мало уваги. Водночас експерти з безпеки припускають, що залежно від типу інформації, зібраної автомобілями, рівня точності і частоти її збору, дані можуть надати іноземному супротивнику “скарбницю” розвідувальних даних, які можуть бути використані для будь-яких цілей – від масового спостереження до планування війни.

З усім тим чиновники американських державних і федеральних агентств, які здійснюють нагляд за випробуваннями безпілотних автомобілів, визнають, що наразі вони не контролюють і не мають жодних процедур для перевірки того, які саме дані збирають китайські автомобілі і що відбувається з цими даними після їхнього збору.