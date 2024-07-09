За минулі кілька років мінікомп’ютери стають все більш популярними. Вони більш енергоефективні та, очевидно, компактні. Крім того, цікаво спостерігати за різноманітними дизайнами від виробників. Новий мінікомп’ютер від китайського виробника LingLong вміщається в клавіатуру, яка до того ж складається вдвоє. Про це пише TechRadar.
LingLong з одного боку містить акумулятор, а з іншого — материнську плату, процесор, пам’ять, накопичувач та систему охолодження.
Оснащений процесором AMD Ryzen 7 8840U. Це восьмиядерний процесор Zen 4 з графікою Radeon 780M. Мінікомп’ютер має 1 порт USB 3.0 Type-A, 1 порт USB4 Type-C та 1 порт USB 3.2 Type-C, а також підтримку Wi-Fi 6.
Акумулятор забезпечує 10 годин для роботи, 6 годин для перегляду відео та 4 години для ігор. Доступно кілька конфігурацій до 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5 і до 1 ТБ пам’яті для зберігання даних.
Це ідеальний міні-ПК для офісних працівників, яким потрібно брати ноутбук на роботу і з роботи. Коштує він $412 за модель з 16 ГБ/512 ГБ і $495 – за 32 ГБ/1 ТБ.
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