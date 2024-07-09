Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

За минулі кілька років мінікомп’ютери стають все більш популярними. Вони більш енергоефективні та, очевидно, компактні. Крім того, цікаво спостерігати за різноманітними дизайнами від виробників. Новий мінікомп’ютер від китайського виробника LingLong вміщається в клавіатуру, яка до того ж складається вдвоє. Про це пише TechRadar.

LingLong з одного боку містить акумулятор, а з іншого — материнську плату, процесор, пам’ять, накопичувач та систему охолодження.

Оснащений процесором AMD Ryzen 7 8840U. Це восьмиядерний процесор Zen 4 з графікою Radeon 780M. Мінікомп’ютер має 1 порт USB 3.0 Type-A, 1 порт USB4 Type-C та 1 порт USB 3.2 Type-C, а також підтримку Wi-Fi 6.

Акумулятор забезпечує 10 годин для роботи, 6 годин для перегляду відео та 4 години для ігор. Доступно кілька конфігурацій до 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5 і до 1 ТБ пам’яті для зберігання даних.

Це ідеальний міні-ПК для офісних працівників, яким потрібно брати ноутбук на роботу і з роботи. Коштує він $412 за модель з 16 ГБ/512 ГБ і $495 – за 32 ГБ/1 ТБ.