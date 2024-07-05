Міністерство цифрової трансформації заявило, що українці можуть безплатно вивчати англійську, кібербезпеку й мову програмування Python разом із UK-Ukraine TechBridge та Cisco. Про це йдеться в повідомленні відомства.

“Тільки починаєте свій шлях в ІТ та хочете здобути знання від топової міжнародної компанії, щоб стати більш конкурентоспроможним на ринку праці? Найбільший у світі виробник мережевого обладнання Cisco разом з британсько-українською міжурядовою ініціативою UK-Ukraine TechBridge надає безоплатний доступ до своїх навчальних програм та курсів”, – йдеться у повідомленні.

Які можливості для навчання від Cisco?

Програма Skills for All допоможе зробити перші кроки в ІТ. Вона дасть змогу здобути знання з Python, роботи з даними та кібербезпеки. Після успішного проходження курсів Cisco надає сертифікат.

Курс “Англійська мова для ІТ” допоможе прокачати англійську до рівня, який цінується в технологічному секторі. Основний фокус – термінологія з ІТ.