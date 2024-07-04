Все про Skoda Kodiaq в Україні: дві комплектації, бензин або дизель, завжди повний привод – та ціна від 1,67 млн грн

Без сумніву, кросовер Skoda Kodiaq другого покоління є одним з найбільш очікуваних автомобілів. Й ось після першої загальної інформації про новинку, нарешті ми отримуємо точний перелік версії та комплектацій для українського ринку. Отже, що запропонують у нас?

Новий Skoda Kodiaq: збільшення розмірів, оптимальні двигуни

Кросовер Skoda Kodiaq від свого народження був одним з найбільших в класі; а зі зміною поколінь він ще додав: плюс 6 см і загалом 4,76 метра довжини від носа до хвоста. Причому, що перше, що друге суттєво змінилось відносно попередника. Так, попереду з’явилась більш вертикальна решітка радіатора та фари LED Matrix другого покоління, позаду встановлені нові С-подібні ліхтарі. А ще додалась характерна срібляста стійка даху, з’явились нові кольори кузова та колісні диски.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Кросовер Skoda Kodiaq залишився пізнаваний – й водночас одразу помітно нове покоління автомобіля. Окремої уваги заслуговує версія Skoda Kodiaq Sportline, що приносить як помітні зміни дизайну, так і розширення комплектації.

Наприклад, кросовер Skoda Kodiaq Sportline вирізняється повністю фарбованим переднім бампером з нижньою накладкою, чорними планками решітки радіатора, боковими накладками на порогах, збільшеними колісними дисками, заднім бампером з дифузором, чорним глянцевим декором… Такий автомобіль точно не сплутаєш з іншими варіантами Skoda Kodiaq!

Хоча будь-яких надпотужних двигунів версія Sportline не приносить. До речі, про двигуни. Для старту нового Skoda Kodiaq на українському ринку обрали лише два двигуни, але вони є оптимальними з погляду реальних покупців.

По-перше, це турбодизель 2.0 TDI, що розвиває потужність 110 кВт або 150 к.с. та має розганяти автомобіль в межах 0-100 км/год за 10 секунд рівно. Але, напевно, для турбодизеля куди важливіша інша цифра – заявлений показник споживання пального лише 6,4 л на 100 км шляху. По-друге, альтернативою виступає бензиновий турбомотор 2.0 TFSI потужністю 140 кВт або 190 к.с., що має прискорювати автомобіль в межах 0-100 км/год вже за 8 секунд. Обидва варіанти передбачають використання 7-ступеневою коробки DSG та повного приводу.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Кілька слів про техніку Skoda Kodiaq нового покоління: максимум уваги аеродинаміці, більш просунута «оптика» та широкий вибір силових агрегатів – включаючи навіть PHEV-гібрид, що вперше став доступний для цієї моделі. Проте такий гібрид може бути лише з переднім приводом. Натомість для України обрали пару традиційних двигунів – але одразу з повним приводом.

Привабливий салон, що змінюється залежно від комплектації

Загалом салон нового Skoda Kodiaq був детально описаний ще в минулому матеріалі, проте не зайвим буде нагадати ключові пункти. Наприклад, про повністю цифрову 10-дюймову панель приладів та сенсорний 10-дюймовий дисплей мультимедійної системи. Або про круглі перемикачі Smart Dials, що можуть змінювати свої функції при натисканні, та подвійну зарядну станцію потужністю 15 Вт з додатковим охолодженням. Крім того, ще можна відзначити 2-спицеве кермо з підігрівом, розвинений 3-зонний клімат-контроль, дизайн-пакет LOFT та комбіноване оздоблення сидінь (штучна шкіра і тканина).

Все це вже входить до стандартного переліку комплектації Selection; разом з легкосплавними 18-дюймовими колісними дисками, датчиками паркування, круїз-контролем та LED-фарами. Дуже непогано!

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Салон нового Skoda Kodiaq обіцяє гарний простір, приємно виглядає, має кілька характерних деталей – все це стосується навіть стартової комплектації Selection. Крім того, салон може змінюватись залежно від комплектації: ось тут ми знову згадуємо версію Sportline, яка пропонує спортивне кермо, оздоблення сидінь Suedia, чорню стелю, металеві накладки на педалі.

Крім того, виконання Sportline вирізняється розширеною комплектацією: додано пакет систем безпеки Safety Package III, камеру заднього огляду, матричні фари, комбіновані ліхтарі з анімацією, легкосплавні 19-дюймові колісні диски, безключовий доступ, електропривод кришки багажника, електропривод налаштувань сидіння водія з функцією пам’яті положення тощо. Серед опцій – наприклад, панорамний скляний дах, збільшений 13-дюймовий центральний дисплей, пакет з хромованим оздобленням та пакет з підсвічуванням-смугою всередині решітки радіатора.

Ось і виходить, що для нового Skoda Kodiaq ми маємо два двигуни та дві комплектації, які в перетині дають чотири варіанти автомобіля з різною ціною:

Skoda Kodiaq 2.0 TFSI 7DSG 4×4 Selection – від 1,67 млн грн або майже $41 тис.

Skoda Kodiaq 2.0 TDI 7DSG 4×4 Selection – від 1,77 млн грн або близько $43 тис.

Skoda Kodiaq 2.0 TFSI 7DSG 4×4 Sportline – від 1,9 млн грн або близько $46,5 тис.

Skoda Kodiaq 2.0 TFSI 7DSG 4×4 Sportline – від 2 млн грн або майже $49 тис.

Я навіть не буду запитувати «як вам ціни?», адже автомобіль все одно знайде своїх шанувальників та чимало покупців. А ще – я не буду остаточно прощатись з новим Skoda Kodiaq, адже розраховую на ще одну зустріч. Цього разу вже у форматі тест-драйву та детального огляду. Про що, звісно, тут розповім!