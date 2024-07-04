Нова американська некомерційна організація Ladybird Browser Initiative обіцяє створити браузер на новому рушії, який не використовуватиме “ні рядка коду” з інших браузерів, повідомляє DevClass.

Організацію заснували розробник Андреас Клінг та співзасновник GitHub Кріс Ванстрат. Фінансуватися розробка буде лише спонсорськими внесками від тих, хто “піклується про відкритий інтернет”.

Кріс Ванстрат також пожертвував на розробку $1 мільйон та заявив, що кожен основний браузерний рушій сьогодні “фінансується рекламною імперією Google”.

Браузер матиме відкритий вихідний код на GitHub і використовуватиме ліцензію BSD-2-Clause. На сторінці вже є код альфа-версії браузера, який можна запустити, але, як пише розробник, ця версія ще не придатна для широкого використання.

Браузер написаний на C++. Згідно з домашньою сторінкою проєкту, вибір мови пов’язаний з тим, що Клінгу було “найкомфортніше” під час створення SerenityOS, але зараз команда “оцінює низку альтернатив” і планує незабаром додати до проєкту другу мову. Клінг підтвердив, що “наша наступна мова буде безпечною для пам’яті”.

Ladybird вперше з’явився як HTML-переглядач для SerenityOS, створеної Клінгом у 2018 році Unix-подібної операційної системи для процесорів x86-64. Минулого місяця Клінг заявив, що вся його увага тепер зосереджена на браузері Ladybird, який буде орієнтований на Linux і macOS.

Він також повідомив, що на відміну від SerenityOS, Ladybird буде “використовувати більшу екосистему OSS”, що означає, що він буде використовувати інші бібліотеки з відкритим вихідним кодом для деяких функцій.