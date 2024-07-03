Японія вперше за два десятиліття випустила нові банкноти. Вони містять тривимірні голограми, що має допомогти у боротьбі з підробками. Про це повідомляє Reuters.
Національне бюро друку країни запевняє, що таку технологію для паперових грошей використали вперше у світі.
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час урочистого заходу заявив, що цей крок зроблено саме тоді, коли економіка вперше за три десятиліття переходить у фазу зростання.
На новій купюрі номіналом 10 000 єн ($62) зображений Ейїчі Шібусава (1840-1931 рр.) – засновник першого банку та фондової біржі, якого часто називають “батьком японського капіталізму”.
На купюрі номіналом 5 000 єн зображена освітянка Умеко Цуда (1864-1929), яка заснувала один з перших жіночих університетів в Японії, а на купюрі номіналом 1 000 єн – вчений-медик Сібасабуро Кітасато (1853-1931).
Влада країни планує надрукувати близько 7,5 мільярдів купюр нового дизайну до кінця поточного фінансового року.
Голова Банку Японії Кадзуо Уеда вважає, що готівка є надійним засобом платежу, який може бути використаний будь-ким, будь-де і будь-коли, і вона продовжуватиме відігравати важливу роль, попри альтернативи.
Відео з презентації нових банкнот Банк Японії показав на платформі X.
Remarks on the Introduction of a New Series of Bank of Japan Noteshttps://t.co/esptcpx8wy pic.twitter.com/OyUUq5S9ID
— Bank of Japan (@Bank_of_Japan_e) July 3, 2024
Детальніше ознайомитися з тим, який вигляд мають нові купюри, можна тут.
До слова, підробку грошей в Японії навряд чи можна назвати серйозною проблемою. У 2023 році поліція виявила 681 фальшиву банкноту, що є різким падінням порівняно з рекордним показником у 25 858 банкнот у 2004 році.
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