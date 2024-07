Японія вперше за два десятиліття випустила нові банкноти. Вони містять тривимірні голограми, що має допомогти у боротьбі з підробками. Про це повідомляє Reuters.

Національне бюро друку країни запевняє, що таку технологію для паперових грошей використали вперше у світі.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час урочистого заходу заявив, що цей крок зроблено саме тоді, коли економіка вперше за три десятиліття переходить у фазу зростання.

На новій купюрі номіналом 10 000 єн ($62) зображений Ейїчі Шібусава (1840-1931 рр.) – засновник першого банку та фондової біржі, якого часто називають “батьком японського капіталізму”.

На купюрі номіналом 5 000 єн зображена освітянка Умеко Цуда (1864-1929), яка заснувала один з перших жіночих університетів в Японії, а на купюрі номіналом 1 000 єн – вчений-медик Сібасабуро Кітасато (1853-1931).

Влада країни планує надрукувати близько 7,5 мільярдів купюр нового дизайну до кінця поточного фінансового року.

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда вважає, що готівка є надійним засобом платежу, який може бути використаний будь-ким, будь-де і будь-коли, і вона продовжуватиме відігравати важливу роль, попри альтернативи.

Відео з презентації нових банкнот Банк Японії показав на платформі X.

Remarks on the Introduction of a New Series of Bank of Japan Noteshttps://t.co/esptcpx8wy pic.twitter.com/OyUUq5S9ID

— Bank of Japan (@Bank_of_Japan_e) July 3, 2024