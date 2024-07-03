В Японії на сайті Change.org з’явилася петиція про заборону гри Assassin’s Creed Shadows. Її підписало вже 33 тисячі користувачів, петиція вимагає скасувати випуск гри через те, що “Ubisoft неправильно розуміє роль та природу самураїв”. Про це пише Insider Gaming.

Одне з головних занепокоєнь полягає в тому, що в головний герой гри Ясуке зображений як повноцінний, шанований воїн-самурай, і саме тут, як повідомляється, починаються історичні неточності.

“Останнім часом брак історичної достовірності та поваги до культури є серйозною проблемою щодо майбутньої гри Assassin’s Creed Shadows від розробника ігор Ubisoft. Гра розповідає про японських самураїв та ігнорує той факт, що самураї були вищим класом воїнів і мали бути “гокенінами” або слугами вельмож. Насправді, перший європеєць, який отримав титул самурая, Вільям Адамс (Міура Андзін), служив Токугаві Ієясу як “хатамото” [привілейований чин, яким дозволялось носити зброю в присутності шьоґуна] з платнею 250 коку [традиційна японська міра об’єму рису]. У цій історії Ubisoft продовжує неправильно розуміти природу і роль самураїв. Це є серйозною образою японської культури та історії, а також може бути пов’язано з азійським расизмом. Ми закликаємо Ubisoft негайно скасувати випуск Assassin’s Creed Shadows та продемонструвати щире дослідження і повагу до японської історії та культури. Нам потрібен ваш підпис. Підпишіть цю петицію, щоб донести до Ubisoft важливість культурної поваги та історичної достовірності”, – сказано в петиції.

Японський трейлер Assassin’s Creed Shadows отримав понад 50 000 дизлайків на YouTube та 5 000 лайків. У коментарях Ubisoft звинувачують в неповазі до культури Японії та закликають до бойкоту гри.

[ОНОВЛЕНО] Даніель Ахмад з аналітичної компанії Niko Partners та інші користувачі в Х почали досліджувати детальніше петицію та виявили, що чимала кількість підписантів пише, що вони насправді не японці.

Наприклад, користувач Kenneth пише, що він американський піхотинець, який тривалий час знаходився в Окінаві та він ображений такою неповагою Ubisoft до історії та традицій Японії.

Ахмад повідомляє, що більшість коментарів, залишених японською мовою, концентрується на неточностях стосовно архітектури та відображення японського побуту.

Точного числа користувачів, які підписали петицію та не є японцями, на жаль, не відомо, та навряд чи, вдасться становити. Проте робити висновки, що ця петиція дійсно відображує відношення японського суспільства до Assassin’s Creed Shadows, напевно, не варто.