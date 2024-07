В Японії на сайті Change.org з’явилася петиція про заборону гри Assassin’s Creed Shadows. Її підписало вже 33 тисячі користувачів, петиція вимагає скасувати випуск гри через те, що “Ubisoft неправильно розуміє роль та природу самураїв”. Про це пише Insider Gaming.

Одне з головних занепокоєнь полягає в тому, що в головний герой гри Ясуке зображений як повноцінний, шанований воїн-самурай, і саме тут, як повідомляється, починаються історичні неточності.

Японський трейлер Assassin’s Creed Shadows отримав понад 50 000 дизлайків на YouTube та 5 000 лайків. У коментарях Ubisoft звинувачують в неповазі до культури Японії та закликають до бойкоту гри.

[ОНОВЛЕНО] Даніель Ахмад з аналітичної компанії Niko Partners та інші користувачі в Х почали досліджувати детальніше петицію та виявили, що чимала кількість підписантів пише, що вони насправді не японці.

Наприклад, користувач Kenneth пише, що він американський піхотинець, який тривалий час знаходився в Окінаві та він ображений такою неповагою Ubisoft до історії та традицій Японії.

Ахмад повідомляє, що більшість коментарів, залишених японською мовою, концентрується на неточностях стосовно архітектури та відображення японського побуту.

Точного числа користувачів, які підписали петицію та не є японцями, на жаль, не відомо, та навряд чи, вдасться становити. Проте робити висновки, що ця петиція дійсно відображує відношення японського суспільства до Assassin’s Creed Shadows, напевно, не варто.

The Japanese people in question.

(This is like 95% of the comments btw) https://t.co/YqnbV8LHvg pic.twitter.com/SO09REi365

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 2, 2024