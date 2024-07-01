Заснований у 2022 році маркетплейс Temu, який пропонує споживчі товари зі знижками, котрі доставляються безпосередньо з Китаю, останнім часом почав набувати все більшої популярності, зокрема й серед українців. Однак генпрокурор Арканзасу Тім Гріффін каже, що насправді Temu це – “небезпечна шкідлива програма”, яка таємно монетизує велику кількість неавторизованих даних користувачів. Про це пише ArsTechnica.

Гріффін подав позов, у якому звинувачує розробників у тому, що вони додали у програму можливість отримувати необмежений доступ до даних користувачів, включаючи, але не обмежуючись, доступом до камери, місцезнаходження, контактів, повідомлень та документів. За словами генпрокурора, це дозволяє розробникам шпигувати за користувачами, збираючи їхні дані.

Крім того, Гріффін також звинувачує Temu у тому, що зібрані дані користувачів пізніше продають. Як йдеться у позові, особливий ризик тут полягає у тому, що власником маркетплейсу є китайська компанія PDD Holdings, яка за законом зобов’язана ділитися даними з урядом Китаю.

Крім того, маркетплейс також звинувачують у тому, що на ньому продають неякісні дешеві продукти та заманюють користувачів шляхом додавання функцій, які затримують їх у програмі, наприклад, обертання колеса для угод. Роблять це для того, щоб зібрати якомога більше даних.