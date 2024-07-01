Нові бездротові повнорозмірні навушники з шумопоглинанням Ult Wear від Sony вже доступні в Україні. Їх можна придбати за орієнтовною ціною 7 999 гривень.

Навушники оснащені спеціально розробленим 40-міліметровим динаміком та кнопкою Ult із кількома режимами, які пропонують різні варіанти звучання з підсиленням басів. Серед готових режимів є Ult1 – для глибоких низькочастотних басів або Ult2 для ще більш потужних та енергійних басів.

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Також навушники мають функцію відстеження руху голови, технологію цифрового покращення звуку DSEE, спрямовані мікрофони та автономність до 30 годин з увімкненим режимом активного шумопоглинання та до 50 годин із вимкненим.

Ult Wear оснащені інтегрованим процесором V1, який також використовують у флагманських навушниках Sony серії 1000X. Процесор разом з технологією подвійного датчика шуму допомагає усунути зовнішні звуки з низькою затримкою.

Технологія Adaptive Sound Control зможе автоматично перемикатися між режимами шумопоглинання та прозорості зважаючи на місце перебування та дії користувача. Крім того, навушники також мають просторове звучання 360 Reality Audio та підтримку налаштування еквалайзера у застосунку Sony Headphones Connect.

Окрім цього, Ult Wear отримали датчик руху, який зупиняє відтворення, коли навушники знімають, та відновлює відтворення, коли їх знову одягають. Навушники важать 255 грамів, мають м’яке оголів’я та складну конструкцію і кейс, щоб зручно носити їх із собою.