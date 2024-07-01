На українському ринку з’явилася перша портативна консоль від MSI – Claw A1M

Цього року компанія MSI представила інноваційний ігровий девайс Claw A1M – першу у світі портативну консоль на базі процесора Intel Core Ultra. Тепер він доступний і для українських поціновувачів геймінгу та фанатів бренду!
MSI Claw A1M має ергономічний дизайн, надійні тригери і джойстики з ефектом Холла та 7-дюймовий дисплей із частотою оновлення 120 Гц, що дозволяє грати довго і зручно будь-де.
За продуктивність у ній відповідає сучасний процесор до Intel® Core™ Ultra 7 155H із NPU, графікою Intel® Arc™ та підтримкою апскейлингу Intel® XeSS, а за охолодження – революційна система Cooler Boost HyperFlow. Важливою перевагою ігрової консолі від MSI є акумулятор ємністю 53 Вт*год, який забезпечує найкращий у своєму класі час автономної роботи.
Наявність роз’єму Thunderbolt™ 4 дозволяє підключати до консолі різні периферійні пристрої (включаючи зовнішню відеокарту) та швидко передавати дані.
На даний момент у продажу є три конфігурації консолі:
- Claw A1M-3: на базі процесора Intel® Core™ Ultra 7 155H із 16 ГБ оперативної пам’яті та 1 ТБ SSD
- Claw A1M-2: на базі процесора Intel® Core™ Ultra 7 155H із 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ SSD
- Claw A1M-1: на базі процесора Intel® Core™ Ultra 5 135H із 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ SSD
Також в Україні доступні аксесуари до MSI Claw A1M, що зроблять користування консоллю зручнішим:
- док-станція MSI NEST з додатковими інтерфейсами і кабелем Type-C, що дозволяє перетворити Claw на повноцінний ігровий ПК і швидко її заряджати
- чохол для транспортування, що може слугувати підставкою
- захисне скло для екрана консолі
- зручний ремінець
- унікальний металевий брелок Claw для справжніх фанатів бренду
До старту продажу вендор підготував акційні пропозиції для покупців Claw A1M, які придбають девайс у магазинів-партнерів MSI:
- Перші 10 покупців консолі, які зареєструються на сторінці акції, отримають по 100 USD поповнення гаманця Steam.
- Всі покупці консолі Claw A1M-3 отримають у подарунок чохол, захисне скло, брелок і ремінець.
- Всі покупці консолі Claw A1M-2 отримають у подарунок чохол і захисне скло.
- До кожної консолі у подарунок можна отримати місяць передплати Xbox Game Pass із доступом до великої бібліотеки найкращих ігор.
Більше про акційні пропозиції можна дізнатися за посиланням: https://msi.gm/S2B53997
Замовити консоль MSI Claw A1M та аксесуари до неї можна у таких магазинів:
- MOYO: https://msi.gm/S05A7519
- ROZETKA: https://msi.gm/S024435B
- TELEMART: https://msi.gm/S4017808
- COMPX: https://msi.gm/SEFDD80A
- ЦИТРУС: https://msi.gm/SEE7CE62
- COMFY: https://msi.gm/S133334D
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