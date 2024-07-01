На українському ринку з’явилася перша портативна консоль від MSI – Claw A1M

Цього року компанія MSI представила інноваційний ігровий девайс Claw A1M – першу у світі портативну консоль на базі процесора Intel Core Ultra. Тепер він доступний і для українських поціновувачів геймінгу та фанатів бренду!

MSI Claw A1M має ергономічний дизайн, надійні тригери і джойстики з ефектом Холла та 7-дюймовий дисплей із частотою оновлення 120 Гц, що дозволяє грати довго і зручно будь-де.

За продуктивність у ній відповідає сучасний процесор до Intel® Core™ Ultra 7 155H із NPU, графікою Intel® Arc™ та підтримкою апскейлингу Intel® XeSS, а за охолодження – революційна система Cooler Boost HyperFlow. Важливою перевагою ігрової консолі від MSI є акумулятор ємністю 53 Вт*год, який забезпечує найкращий у своєму класі час автономної роботи.

Наявність роз’єму Thunderbolt™ 4 дозволяє підключати до консолі різні периферійні пристрої (включаючи зовнішню відеокарту) та швидко передавати дані.

На даний момент у продажу є три конфігурації консолі:

Claw A1M-3: на базі процесора Intel® Core™ Ultra 7 155H із 16 ГБ оперативної пам’яті та 1 ТБ SSD

Claw A1M-2: на базі процесора Intel® Core™ Ultra 7 155H із 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ SSD

Claw A1M-1: на базі процесора Intel® Core™ Ultra 5 135H із 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ SSD

Також в Україні доступні аксесуари до MSI Claw A1M, що зроблять користування консоллю зручнішим:

док-станція MSI NEST з додатковими інтерфейсами і кабелем Type-C, що дозволяє перетворити Claw на повноцінний ігровий ПК і швидко її заряджати

чохол для транспортування, що може слугувати підставкою

захисне скло для екрана консолі

зручний ремінець

унікальний металевий брелок Claw для справжніх фанатів бренду

До старту продажу вендор підготував акційні пропозиції для покупців Claw A1M, які придбають девайс у магазинів-партнерів MSI:

Перші 10 покупців консолі, які зареєструються на сторінці акції, отримають по 100 USD поповнення гаманця Steam. Всі покупці консолі Claw A1M-3 отримають у подарунок чохол, захисне скло, брелок і ремінець. Всі покупці консолі Claw A1M-2 отримають у подарунок чохол і захисне скло. До кожної консолі у подарунок можна отримати місяць передплати Xbox Game Pass із доступом до великої бібліотеки найкращих ігор.

Більше про акційні пропозиції можна дізнатися за посиланням: https://msi.gm/S2B53997

Замовити консоль MSI Claw A1M та аксесуари до неї можна у таких магазинів: