За даними криптовалютної дослідницької компанії Kaiko, частка Bitcoin, що торгується у вихідні дні, цього року впала до рекордно низького рівня – 16%. Це зниження збігається з появою спотових біржових фондів, які торгують Bitcoin (ETF), що змінили схему торгівлі криптовалютою, наблизивши її до традиційних графіків фондових бірж, тим самим зменшивши волатильність цін, повідомляє Bloomberg.

Історично однією з відмінних рис Bitcoin була його доступність для торгівлі 24/7, на відміну від традиційних акцій. Ця постійна торгівля призвела до явища “диких вихідних”, що характеризувалися значними ціновими коливаннями. Однак тепер ця тенденція йде на спад: обсяг торгів у вихідні дні знизився з піка у 28% у 2019 році. Поява Bitcoin-біржових ETF є основним фактором, що зумовив цю зміну.

“Зниження обсягів торгівлі на вихідних — це тенденція, яка триває вже багато років, але вона посилилася з появою ETF”, – пояснила Дессіслава Оберт, старший аналітик Kaiko.

Bitcoin-ETF, схвалені Комісією з цінних паперів і бірж США на початку 2024 року, стали дуже популярними серед інвесторів, завдяки чому ціна Bitcoin в березні досягла рекордного рівня. Хоча деякі з цих прибутків з того часу зменшилися, Bitcoin продовжує зростати приблизно на 45% цього року, торгуючись на рівні $61 000.

На відміну від більшості криптовалют, якими можна торгувати безперервно на таких платформах, як Binance, Bitcoin-ETF дотримуються годин торгівлі на традиційних фондових біржах, що означає відсутність торгівлі у вихідні дні.

Дані Kaiko показують, що частка Bitcoin, якими торгують у будні між 15:00 та 16:00, зросла до 6,7% з 4,5% у четвертому кварталі 2023 року. У цей часовий проміжок, відомий як вікно фіксингу бенчмарку, менеджери ETF визначають ціну Bitcoin для розрахунку вартості чистих активів ETF.

Крім того, крах криптовалютних банків, таких як Silicon Valley Bank та Signature Bank у березні 2023 року, спричинив зниження обсягу торгів у вихідні дні. Ці банки раніше надавали платіжні мережі 24/7 для криптовалютних транзакцій у режимі реального часу, які більше не доступні.

“Розрив між вихідними та будніми днями, ймовірно, збережеться, оскільки маркет-мейкери, які отримують дохід від високих обсягів торгівлі та спредів між попитом та пропозицією, мають менше стимулів надавати ліквідність в умовах низьких обсягів”, – зазначається у звіті Kaiko.

Інституційне впровадження криптовалют через біржові фонди також значно знизило волатильність цін. Коли Bitcoin востаннє досягав рекордних максимумів у листопаді 2021 року, волатильність зросла майже до 106%. На противагу цьому, після досягнення історичного максимуму в $73 798 у березні завдяки оптимізму щодо ETF волатильність становила лише 40%.

За словами Kaiko, тенденція до зниження волатильності, яка залишається нижче 50% з початку 2023 року, свідчить про дорослішання Bitcoin, як фінансового активу.