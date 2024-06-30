Тиждень тому в Steam вийшла містобудівна стратегія Workers & Resources: Soviet Republic від словацької студії 3Division. Згідно з назвою вона пропонує збудувати місто у соціалістичному радянському сетингу, і звісно ж гра просякнута радянською стилістикою. Але не поспішайте залишати розлючені коментарі, все не так просто.

Так, у Workers & Resources: Soviet Republic вистачає серпів та молотів, зірочок, кумачу, радянських агітаційних плакатів, сірих панельних будинків та усього того, що свідомий українець має ненавидіти, але… Для студії 3Division радянська естетика лише гарний рекламний трюк, щоб просунути гру на західних гравців, яким весь цей радянський мотлох здається чомусь цікавим. Ба більше, 3Division відверто приколюється та критикує радянський союз, це більше сатира, ніж ностальгійне посилання, але звісно ж, фанати совку сприймуть гру саме так.

Крім того, розробники з самого початку повномасштабної російсько-української війни підтримують Україну.

“Розробники цієї гри проти будь-якої війни. Ми ніколи не хотіли викладати свої політичні погляди й ми толерантні до будь-яких політичних поглядів. Але коли починають вибухати бомби, політика закінчується. Ми категорично проти російського вторгнення в Україну.”

Ба більше, вони випустили окреме доповнення Workers & Resources: Soviet Republic – Help for Ukraine у яке входять пам’ятки України та українська техніка: Запорізька атомна електростанція, супермаркет “Океан”, концертний зал “Україна”, танцювальний зал “Романтик”, Львівський державний цирк, монумент Незалежності у Києві, готель “Україна”, пам’ятник Тарасу Шевченку у Львові, житловий комплекс на проспекті Героїв у Дніпрі, спортивний комплекс «Динамо» у Львові, літак Ан-70, трамвай К-1, пасажирський теплохід Проєкт 1430, ЗАЗ Ланос та ЗАЗ Таврія. Плюс спеціальна українська мапа Вороновиця.

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Увесь дохід від продажу DLC Workers & Resources: Soviet Republic – Help for Ukraine буде передано Українському Червоному Хресту для допомоги жертвам війни в Україні. На жаль, закордоні компанії можуть перераховувати гроші лише гуманітарним міжнародним організаціям.

Судячи з відгуків доповнення Workers & Resources: Soviet Republic – Help for Ukraine сподобалось гравцям. Steam-рейтинг 92/100 і судячи з кількості рецензій продано вже близько 8-10 тис. доповнень, тобто йдеться про суму допомоги у $15-20 тис. Може це небагато, але розробники роблять це за власним рішенням.

Тож кенселіти Workers & Resources: Soviet Republic за радянську тематику чи похвалити розробників за підтримку України? Вирішуйте самі.

Щодо самої гри, то схоже вона непогана. Steam-рейтинг 91/100 на основі майже 16 тис. відгуків. Гра вже продалася накладом близько 400 тис. копій.

До 11 липня 2024 р. з нагоди релізу Workers & Resources: Soviet Republic коштує лише 389 грн. Українська локалізація у грі є.