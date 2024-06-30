Lego створила цеглинки з метеоритного пилу і демонструє їх в своїх магазинах

Існує багато наборів Lego, присвячених космосу, але тепер зʼявились цеглинки Lego, створені з матеріалу, який безпосередньо знайшли астронавти. Данська компанія обʼєдналась з Європейським космічним агентством для створення деталей зі справжнього метеоритного пилу. Наразі їх можна побачити в кількох магазинах Lego.

Цей проєкт є не тільки розвагою, але й реальною демонстрацією концепції, як астронавти можуть використовувати місячний пил для будівництва на поверхні Місяця. Зважаючи, що транспортування будівельних матеріалів із Землі є дуже затратним, використання вже наявної на супутнику сировини могло б суттєво змінити ситуацію.

На поверхні Місяця є шар гірських порід і мінералів, який називається місячним реголітом. Довгий час вважалося, що подібна сировина знадобиться для будівництва перших позаземних колоній. Вона легкодоступна, і є кілька перспективних методів перетворення її на будівельний матеріал. Зрештою, люди тисячоліттями будували споруди з глини, ґрунту та піску.

Однак, на Землі є не надто багато місячного реголіту, з яким люди могли б експериментувати. Вчені Європейського космічного агентства створили власний реголіт, подрібнивши дуже старий метеорит. Пил від цього метеорита перетворили на суміш, яку використали для 3D-друку деталей Lego.

“Ніхто не будував споруди на Місяці, тому було чудово мати можливість випробувати різноманітні конструкції та будівельні техніки за допомогою наших космічних цеглинок. Це було одночасно цікаво та корисно для наукового розуміння меж цих технологій”, – сказав науковий співробітник ЄКА Ейдан Коулі.

Людство як ніколи наближається до створення першої справжньої місячної бази. NASA обʼєдналося з Італійським космічним агентством і Thales Alenia Space Corporation, щоб побудувати перший постійний людський форпост на Місяці, хоча це відбудеться не скоріше початку 2030-х років.