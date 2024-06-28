YouTube веде перемовини з великими музичними лейблами – Universal Music Group, Sony Music Entertainment та Warner Records, – щоб отримати право використовувати музику їхніх артистів для тренування штучного інтелекту. Про це повідомляє Financial Times.

Компанія планує використовувати пісні великих музичних лейблів для того, щоб тренувати новий інструмент на основі штучного інтелекту для створення музики. Про це розповіли люди знайомі зі справою.

Компанія вже експериментувала з подібними інструментами, коли минулого року підписала угоду з 10 музикантами для створення Dream Track. Однак, як повідомили представники YouTube виданню Financial Times, ці угоди потрібні не для тренування Dream Track, а для створення нових інструментів.

“Ми не плануємо розширювати Dream Track, але ведемо переговори з лейблами про інші експерименти. Ми завжди тестуємо нові ідеї та вчимося на наших експериментах; це важлива частина нашого інноваційного процесу. Ми продовжимо цей шлях зі штучним інтелектом і музикою, будуючи майбутнє”, – йдеться у заяві YouTube.

За словами близьких до справи людей, всі три компанії погодилися на перемовини. Universal та Warner обговорюють можливість розширити каталог артистів та пісень, які доступні компанії для тренування. Sony, яка не брала участь у попередній угоді, також веде перемовини щодо можливості надати права на використання своєї музики.

Подробиці угод з компаніями залишаються невідомими. Ймовірно лейбли будуть змушені самостійно заохочувати своїх артистів надавати права на використання їхньої музики для тренування штучного інтелекту. Також повідомляється, що виплата від YouTube буде одноразовою, а не на основі роялті.