Один з найбільших телекомунікаційних провайдерів Південної Кореї KT (Korea Telecom) розповсюдив шкідливе програмне забезпечення сотням тисяч своїх клієнтів в межах боротьби з піратством. Про це пише TechRadar.

Судячи з усього, KT створила цілий підрозділ, який займався розробкою, підтримкою та розповсюдженням шкідливого програмного забезпечення. Вся операція розпочалася у травні 2020 року і на певному етапі зачепила близько 600 000 людей.

Жертвами стали користувачі програми для P2P обміну файлами Grid, яка раптово почала створювати дивні папки та приховувати завантажені файли — а в деяких випадках комп’ютери користувачів взагалі перестали працювати.

Представник Grid повідомив ЗМІ, що проблеми виявлено лише в тих користувачів, які є клієнтами KT.

Поліція також провела розслідування, яке показало, що джерелом був один з центрів обробки даних KT – Bundang IDC Center. Компанія підозрюється у порушенні Закону про захист секретів зв’язку (CSPA) та Закону про інформаційно-комунікаційні мережі (ICNA). Генеральний директор КТ подав у відставку.

Як повідомляється, поліція виявила, що в КТ була команда, яка виявляла і втручалася в передачу файлів P2P, а також розробляла, поширювала та експлуатувала шкідливе програмне забезпечення. Поліція ідентифікувала та передала до суду 13 осіб, серед яких були співробітники KT та її компаній-партнерів.