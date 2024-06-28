Вийшов офіційний український трейлер нового фільму Мела Ґібсона – “Небезпечний рейс” / Flight Risk з Марком Волберґом у головній ролі.

Стрічка розповідає історію Медлін Гарріса, маршалки повітряних сил, яка отримала термінове доручення – переправити важливого злочинця для допиту.

Для виконання цього завдання, про яке, як здавалося, майже ніхто не знає, Медлін повинна переправити його через арктичну пустелю на невеличкому літаку. Однак пілотом цього літака виявився псих, якого підіслали кримінальні угруповання і тепер Медлін вимушена об’єднатися з в’язнем, щоб мати хоч якісь шанси на порятунок.

Окрім Марка Волберґа, головні ролі у фільмі також виконали Мішель Докері, відома серіалами “Абатство Даунтон” та “Джентльмени” і Тофер Ґрейс, який знімався у “Людина-павук 3: Ворог у тіні” та “Трафік”.

Прем’єра фільму “Небезпечний рейс” / Flight Risk в Україні відбудеться 7 листопада 2024 р.