Як сповіщає компанія LeoLabs, яка спостерігає за об’єктами у космосі, черговий старий російський супутник розвалився на низький навколоземній орбіті, залишивши за собою купу космічного сміття.

LeoLabs has detected a debris-generating event in Low Earth Orbit.

Early indications are that a non-operational Russian spacecraft, Resurs P1 (SATNO 39186), released a number of fragments between 13:05 UTC 26 June and 00:51 UTC 27 June.

