Як сповіщає компанія LeoLabs, яка спостерігає за об’єктами у космосі, черговий старий російський супутник розвалився на низький навколоземній орбіті, залишивши за собою купу космічного сміття.

LeoLabs has detected a debris-generating event in Low Earth Orbit. Early indications are that a non-operational Russian spacecraft, Resurs P1 (SATNO 39186), released a number of fragments between 13:05 UTC 26 June and 00:51 UTC 27 June. — LeoLabs (@LeoLabs_Space) June 27, 2024

Цього разу йдеться про супутник спостереження за Землею “Ресурс-П” №1, який був запущений у червні 2013 р. та деактивований у грудні 2021 р.

Супутник масою 6,5 т знаходився на орбіті висотою 350 × 363 км і розвалився на “численні фрагменти” між 3:05 UTC 26 червня та 00:51 UTC 27 червня 2024 р.

Старе російське ржаве “залізо”, що все ще знаходиться на орбіті Землі й надалі буде небезпечним для космічних апаратів інших країн.

Нагадаємо, у лютому 2024 р. LeoLabs сповіщала про те, що супутники Росії та США майже зіткнулися на орбіті.