Chrome на мобільних пристроях отримав новий набір функцій, які мають на меті покращити користувацький досвід у пошуку.

Першим нововведенням є кнопки дії у пошуку. Під час пошуку ресторану, користувачам у видачі одразу запропонують швидку можливість зателефонувати, отримати напрямок на карті або прочитати відгуки. Функція вже доступна на Android, а на iOS з’явиться осінню.

Chrome для планшетів також отримав оновлення з новим адресним рядком. Це оновлення призначене для того, щоб ефективніше використовувати більше розміри дисплеїв планшетів та відповідати дизайну Material You від Google. Під час використання адресного рядка вебсайт завжди відображатиметься під спадним меню, якщо користувачі захочуть повернутися до нього.

Також додали нові пропозиції шорткатів. Ця нова функція надасть більше персоналізації у пошукову видачу та пропонуватимуть вебсайти на основі тощо, що користувачі зазвичай шукають.

Наприклад, якщо пошуковим запитом часто було слово “розклад” після якого користувач переходив на сайт розкладу міського метро, цей сайт буде відображатиметься вище кожен раз, коли слово “розклад” буде вжите у запиті.

Також пошукових Google на Chrome для iOS відображатиме трендові пошукові запити, які з’являтимуться під тим, що користувачі нещодавно шукали. Останнім нововведенням є нові спортивні картки у Discover Feed, які зможуть краще відстежувати улюблені команди, або ті команди, якими користувачі цікавилися у минулому.