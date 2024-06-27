З’явився офіційний український трейлер кримінального трилеру “Збирач кісток” / Boneyard з Мелом Ґібсоном та Кертісом 50 Cent Джексоном у головних ролях.

Трилер “Збирач кісток” / Boneyard розповідає про залишки одинадцяти тіл жорстоко вбитих жінок. Щоб розв’язати цей жахливий злочин, ФБР відправляє своїх найкращих агентів на пошук злочинця.

Поліція приділяє справі найвищий пріоритет, однак вийти на слід убивці зміг лише детектив Ортег. Коли зникає його племінниця, справа набуває ще більш небезпечного розвитку, і тепер кожен, хто бере участь у розслідуванні, стає підозрюваним.

Прем’єра стрічки “Збирач кісток” / Boneyard в Україні відбудеться наступного місяця – 18 липня 2024 р.