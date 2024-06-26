Warner Bros. представила новий український трейлер комедійного пригодницького бойовика “Кодове ім’я «Червоний»” / Red One. Прем’єра стрічки відбудеться 14 листопада.

Фільм розповідає історію викрадення Санта Клауса з Північного полюса. Щоб знайти “Червоного”, начальник служби безпеки Північного полюса, роль якого виконує Двейн Джонсон, мусить об’єднатися з найвідомішим у світі мисливцем за головами, якого грає Кріс Еванс. Разом вони розпочинають буремну кругосвітню місію, щоб врятувати Різдво.

Окрім Двейна Джонсона та Кріса Еванса, у фільмі також знявся Джонатан Сіммонс, який виконає роль Саннта Клауса, а також Люсі Лю, Кірнан Шипка, Бонні Гант та інші. Режисером стрічки “Кодове ім’я «Червоний»” / Red One є Джейк Кездан відомий своєю роботою над фільмами “Джуманджі” / Jumanji.