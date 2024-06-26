OpenAI запроваджує додаткові міри для того, щоб обмежити доступ до своїх продуктів штучного інтелекту у Китаї. Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія розіслала оголошення розробникам з Китаю у яких розповіла про свої наміри почати блокувати та обмежувати доступ до інструментів та ПЗ у країні починаючи з липня.

“Ми запроваджуємо додаткові міри для того, щоб заблокувати API-трафік з регіонів, у яких немає підтримки сервісів OpenAI”, – розповіла представниця компанії.

У офіційних правилах та умовах компанії йдеться про те, що використання продуктів на кшталт ChatGPT у країнах, де немає офіційної підтримки цих сервісів, може привести до блокування або обмеження акаунтів.

Водночас китайські компанії рівня Alibaba та Tencent, яка підтримує стартап Zhipu, опублікували власні оголошення з закликом до розробників переходити на їх власні продукти.

Китай всіляко заохочує розробників займатися розвитком штучного інтелекту та створювати власні продукти, які змогли б конкурувати з пропозиціями західних компаній. Уряд країни вважає ці технології критично важливими для підсилення власної економіки та військової сфери.