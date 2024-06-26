Universal Pictures представляє офіційний трейлер фільму жахів “Носферату” / Nosferatu.

Це готична історія про одержимість молодої дівчини, яку переслідують привиди, та вампіра, що закохується у неї та породжує невимовний жах.

Фільм зняв Роберт Еґґерс, глядачам він може бути відомий завдяки таким Стрічкам як “Маяк” / Lighthouse з Віллемом Дефо та Робертом Паттінсоном у головних ролях, або “Відьма” / The Witch, головну роль в якому зіграла Аня Тейлор-Джой.

Ролі в “Носферату” виконають Білл Скарсґард, Віллем Дефо та Лілі-Роуз Депп.

Стрічка з’явиться на великих екранах 2 січня 2025 року.