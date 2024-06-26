Чи наближається індустрія консольних ігор до занепаду? Колишній голова PlayStation Шон Лейден поділився своїми думками про поточний стан справ в індустрії, про що пише Tweak Town.

З погляду доходів, консольні ігри все ще досить добре розвиваються. Але продажі консолей сповільнюються порівняно з попередніми поколіннями. Гравці купують менше PlayStation і Xbox, значна частина гравців PlayStation все ще користується PS4. Nintendo Switch, однак, демонструє винятково хороші результати протягом свого циклу середнього покоління.

Коли Лейдену поставили запитання, “чи справді відеоігрові консолі в біді”, він відповів наступне:

“Якщо ви подивитеся на історію консолей, від PS1 до PS5 і всього, що пов’язано з цими вертикалями, то глобальна база інсталяцій жодного з цих поколінь ніколи не перевищувала 250 мільйонів приставок. Був момент, коли вийшла Wii, і завдяки Wii Fit було продано додатково близько 20 мільйонів приставок, тому що всі думали, що зможуть схуднути. І ми все ще перебуваємо на рівні 250 мільйонів встановлених активних консолей. Я вважаю, що це виклик. Нам вдалося багато чого зробити за цей час, і під час пандемії доходи зросли на 20-25%, але це все одно було просто отримання більшої кількості грошей від тих самих людей. Це не обов’язково привело нових людей у світ консольних ігор, — каже Шон Лейден.

Лейден обіймав посаду президента та генерального директора Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios з 2014 до 2019 року, уступивши своє місце Джиму Раяну. Зараз він працює стратегічним радником в китайській корпорації Tencent.