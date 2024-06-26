Китайський місячний зонд Chang’e-6 приземлився 25 червня 2024 року у північному китайському регіоні Внутрішня Монголія, що зробило Китай першою країною, яка доставила зразки зі зворотного боку Місяця. Про це повідомляє The Reuters.

Зонд зібрав місячний ґрунт після успішної посадки на південному полюсі Місяця в басейні Ейткен — ударному кратері на тому боці нашого супутника, який завжди повернутий від Землі.

Невдовзі після приземлення капсули голова Китайського національного космічного управління, Чжан Кецзянь, оголосив про успішне завершення місячної місії. Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що завершення місії стало “знаковим досягненням” у прагненні Китаю стати космічною і науковою державою.

Зонд Chang’e-6 був запущений 3 травня ракетою-носієм Long March-5 з космодрому Веньчан на південному острові Хайнань. Зразки будуть доставлені до Пекіна для аналізу.

Зразки з місії Chang’e-5, яка повернула місячні зразки з ближнього боку Місяця, призвели до відкриття нових мінералів і більш точних діапазонів геологічного віку Місяця.