Microsoft оновила “Microsoft Фото” для Windows 11 у програмі для інсайдерів Windows Insider. Тепер редактор зображень буде працювати на основі редактора OneDrive, як повідомляє BleepingComputer.

Microsoft переносить програму з UWP (Universal Winows Platform) до Windows App SDK. Ця міграція дозволяє програмі використовувати більше вебтехнологій.

За словами представників Microsoft перехід на редактор OneDrive відкриває цілий ряд нових можливостей:

Підтримка WebGL для покращення якості рендерингу зображень

Покращена продуктивність при обміні високоякісними зображеннями між комп’ютером та мережею.

Підтримка найновішої версії Chromium, яка містить найновіші покращення та оновлення безпеки.

Оптимізація продуктивності служби AI, яка вимагає надсилання піксельних буферів з вебредактора до нативного додатка для ШІ.

Після оновлення ви можете помітити, що програма “Microsoft Фото” тепер використовує більше ресурсів під час редагування зображень. Це відбувається тому, що програмі потрібно викликати API Microsoft Edge WebView.

Також програма зазнала деяких змін в інтерфейсі. Тепер такі дії як “Поділитися” та “Запустити слайд-шоу” будуть розташовані на головному екрані. Раніше ці опції були приховані в меню.

Тепер користувачі зможуть збільшувати та зменшувати масштаб фотографій від 10% до 800% від початкового розміру за допомогою нового повзунка. Так само тепер можна побачити розмір і габарити фотографій внизу екрана.

Ще однією важливою зміною є можливість вибирати, коли синхронізувати фотографії та відео з мобільних пристроїв, що дає більше контролю над процесом імпорту.

Оновлення вже доступне для інсайдерів по програмі Windows Insider.