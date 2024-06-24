Meest Пошта і Shop-Express об’єдналися, щоб спростити для підприємців торгівлю по Україні та за кордон.

На платформі українці можуть створити інтернет-магазин в один клік, а потім підключити інтеграцію з Meest Пошта для автоматизації відправки товарів.

Головна мета партнерства з Shop-Express: допомога українському бізнесу в умовах економічної кризи та дефіциту кадрів. Як зазначає логістичний оператор, інтеграція заощадить час всієї команди інтернет-магазину та підвищить ефективність роботи бізнесу.

Підключення інтеграції Meest Пошта значно полегшить управління відправленнями для адміністраторів інтернет-магазинів, оскільки всі процеси відбуватимуться безпосередньо в системі управління сайтом без необхідності перевіряти особистий кабінет Meest.

Доступні інструменти дозволяють напівавтоматично створювати та друкувати ТТН, а також відстежувати актуальні статуси доставок в інтернет-магазині.

Крім того, наявність в інтернет-магазині доставки Meest Пошта підвищить лояльність покупців. Meest має широку мережу відділень, деякі з них працюють цілодобово. Також оператор забезпечує доставку до понад 70 країн світу.

Завдяки вбудованому модулю під час оформлення замовлення клієнти можуть зручно вибирати найближче відділення на живій мапі або зі списку, а також отримувати замовлені товари безкоштовно.

Для нових інтернет-магазинів платформи Shop-Express цього літа Meest Пошта пропонує безкоштовну доставку замовлень вагою до 2 кг з відділення до відділення по Україні.

Для цього достатньо відкрити магазин на платформі та підключити інтеграцію. Встигніть скористатися можливістю: акція діє до 31 серпня 2024 року.

Детальніше про інтеграцію та інструкція з підключення тут.