Вчені запропонували новий гіпотетичний спосіб виявлення позаземних цивілізацій. Нові спекулятивні дослідження окреслюють пошук інопланетян завдяки методу відстеження гравітаційних хвиль, які утворюються внаслідок колапсу або відмови варп-двигунів. Як пише The Guardian, ця концепція ґрунтується на принципах загальної теорії відносності Ейнштейна.

Варп-двигуни були вперше математично змодельовані фізиком Мігелем Алькуб’єром у 1994 році. Тоді Алькуб’єр розповідав, що космічний корабель може рухатися швидше за світло завдяки “варп-бульбашці”, яка стискає простір перед кораблем і розширює простір позаду. Він не прискорює космічний корабель, а натомість маніпулює простором-часом навколо корабля. Така модель вимагає від’ємної енергії, спекулятивної форми енергії, де її менше, ніж у порожньому просторі. Ця модель зараз незрозуміла і недосяжна за допомогою сучасних технологій.

Однак у дослідженні астрофізикині й математикині Кеті Клафа з Лондонського університету королеви Марії разом з Тімом Дітріхом з Інституту гравітаційної фізики Макса Планка і Себастьяном Ханом з Крадіффського університету йдеться про гіпотетичну можливість відстежування краху варп-двигунів, який може спричинити гравітаційні хвилі.

Вчені хочуть використати математичне моделювання, щоб дослідити потенційну теоретичну поведінку варп-двигунів. Команда зосередиться на тому, що може відбутися, якщо у варп-двигуні станеться “збій в утриманні”, який може привести до колапсу, що випромінить гравітаційні хвилі, які можна буде виявити.

Завдяки LIGO (Лазерній інтерферометричній гравітаційно-хвильовій обсерваторії), яка спостерігає пульсації у просторі-часі, спричинені космічними подіями, вже було доведено, що гравітаційні хвилі можна виявити. Такі явища вже спостерігали від таких джерел, як чорні діри, що зливаються, та нейтронні зорі, а отже, теоретично, змогли б і від кораблів інопланетян.

Як пояснила Клаф в електронному листі Gizmodo, спершу команда хотіла вивчати сигнали гравітаційних хвиль, від гіпотетичного космічного корабля інопланетян, однак згодом вони зрозуміли, що колапс варп-бульбашки буде простішим першим кроком і що така подія призведе до сильнішого сигналу.

Звичайно що зараз це все звучить доволі фантастично, враховуючи що у нас немає жодних знань про технології інопланетян, однак подібні дослідження можуть допомогти зрозуміти сигнатури колапсу варп-двигуна та покращити наші розуміння динаміки простору-часу в сценаріях, які порушують відомі умови енергії.